Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Несколько минут назад лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон вышла к журналистам после того, как она встретилась с тальманом Андреасом Норленом и обсудила вопрос формирования нового правительства Швеции и избрания нового премьер-министра. Об этом 11 ноября сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Я только что встретилась с тальманом для проведения первого раунда переговоров о предстоящем формировании правительства … Я знаю, что Швеция может добиться большего и что правительство под руководством Социал-демократов может решить проблемы, с которыми сталкивается Швеция», — прозвучали первые слова Андерссон после встречи.

Если ей будет поручено сформировать правительство, Андерсон, как она пообещала, позвонит лидеру «Левых» Нуши Дадгостар, чтобы «прийти к соглашению». Однако, подчеркивают журналисты, есть одна важная деталь — Андерссон не сказала, какие именно политический вопросы они будут обсуждать.

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