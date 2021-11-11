Москва, 11 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Кубок мира по рукопашному бою стартовал в Москве 11 ноября. Соревнование проходит на территории «Лужников» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин

В 2021 году Кубок мира пройдет в восьмой раз. В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 21 страны мира, в том числе России, США, Германии, Италии, Канады, Китая и других.

В России рукопашному бою уделяется особое внимание, он является национальным видом спорта и имеет два основных направления — спортивное и прикладное, которое практикуется в армии и спецподразделениях. И хотя сегодня рукопашный бой развивается в 40 странах мира, его считают частью русской культуры.

Одной из приоритетных задач Международной федерации рукопашного боя, отмечающей в 2021 году 15-летие, является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта.