Пенза, 11 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Пензенской области за 9 месяцев 2021 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 19,15 на 100 тыс. населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на 1%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

ВИЧ

Рост заболеваемости зарегистрирован в 12 территориях. Превышение среднеобластного уровня произошло в Сердобском, Иссинском, Пензенском, Земетчинском, Нарочатском, Камешкирском, Неверкинском районах и в городе Заречный. В Пензе заболеваемость выросла на 1,3%. На областной центр приходится 46,8% от всей заболеваемости по региону.

Передача ВИЧ-инфекции через наркотики составила 15,2%, что почти в три раза меньше среднемноголетних показателей подобных заражений.

За 9 месяцев этого года среди подростков зарегистрирован один случай ВИЧ-инфекции. Молодой человек в возрасте 16 лет, проживающий в Пензе, заразился половым путём.

В результате донорства и медицинских манипуляций случаев заражения ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, в России необходимо увеличить финансирование профилактики ВИЧ-инфекции. С таким призывом к Минздраву РФ выступил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.

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