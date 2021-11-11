Программу модернизации калужского здравоохранения выполнят в 2021 году
Калуга, 11 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Около 3 млрд 538,9 млн рублей планируется выделить на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на период с 2021 по 2025 годы. В том числе, в 2021 году финансирование программы составило 643,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко.
В 2021 году на 27 объектах площадью 31 тыс. кв. м. (20 поликлиник, одна лаборатория, три врачебных амбулатории и три ФАПа) ведётся капитальный ремонт. Из них на восьми объектах ремонт планируется завершить в 2022 году, на девяти ремонт уже завершён. Помимо этого установлены все запланированные в этом году 28 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Закуплены и введены в эксплуатацию 17 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого: два флюорографа, один маммограф, четыре цифровых рентгеновских аппарата, одна система УЗИ. В 2021 году также было предусмотрено приобретение 88 новых автомобилей для медицинских организаций. восемь автомобилей «Лада Гранта», 25 автомобилей «Лада Нива Тревел», пять семиместных «Лада Ларгус», 19 «Лада Легенда» и семь автомобилей «Лада Ларгус» уже переданы в лечебно-профилактические учреждения.