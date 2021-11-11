Калуга, 11 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Около 3 млрд 538,9 млн рублей планируется выделить на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на период с 2021 по 2025 годы. В том числе, в 2021 году финансирование программы составило 643,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко.

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В 2021 году на 27 объектах площадью 31 тыс. кв. м. (20 поликлиник, одна лаборатория, три врачебных амбулатории и три ФАПа) ведётся капитальный ремонт. Из них на восьми объектах ремонт планируется завершить в 2022 году, на девяти ремонт уже завершён. Помимо этого установлены все запланированные в этом году 28 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Закуплены и введены в эксплуатацию 17 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого: два флюорографа, один маммограф, четыре цифровых рентгеновских аппарата, одна система УЗИ. В 2021 году также было предусмотрено приобретение 88 новых автомобилей для медицинских организаций. восемь автомобилей «Лада Гранта», 25 автомобилей «Лада Нива Тревел», пять семиместных «Лада Ларгус», 19 «Лада Легенда» и семь автомобилей «Лада Ларгус» уже переданы в лечебно-профилактические учреждения.

«Есть все предпосылки к тому, что всё запланированное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на этот год будет успешно выполнено. Для нас очень важно создать комфортные условия для работы наших коллег, обеспечить их современным оборудованием, хорошим транспортом. Всё это в конечном итоге повлияет на качество оказания медицинской помощи населению», — отметил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.