Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Ростовские библиотеки пригласили горожан на единый день писателя «Ростов. Достоевский. 200». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 11 ноября.

Записи Достоевского

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Сотрудники книгохранилищ организовали ряд литературных встреч и часов, посвящённых жизни и творчеству писателя Фёдора Достоевского. Все мероприятия проходят в онлайн-формате. Участников ждут виртуальное путешествие «По местам Достоевского», филворд «Герои Достоевского», вечер-портрет «Писатель, потрясающий душу», литературная гостиная «Живая, христианская любовь» и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года в Ростове-на-Дону была представлена выставка «Достоевский в кругу своих героев», в экспозицию которой вошли рукописи с набросками писателя, его дневник и первые издания произведений.