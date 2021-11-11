Кемерово, , 13:01 — REGNUM Введение QR-кодов, системы ограничений в Кемеровской области призвано подтолкнуть людей к тому, чтобы защитить себя. Об этом заявил зампред правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

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«Уже, наверное, всем набило оскомину понятие о том, что остановить пандемию можно созданием коллективного иммунитета. Ка известно, он достигается двумя путями: массово переболеть ссо всеми последствиями болезни — с реанимациями, со смертями, с горем людей. Неуправляемый путь. Второй путь — всё-таки создать искусственный иммунитет, как делается уже столетиями. Вся эта практика вакцинации, создания искусственного иммунитета — она доказала свою эффективность. Ничего нового здесь нет. Мы прошли длинный путь вакцинации, уже практически год есть вакцина, которой мы пользуемся. И, к глубокому сожалению, если поначалу у нас стояли очереди вакцинироваться, то сегодня этого нет. Со своей стороны мы приложили все усилия: мы разговаривали с общественными организациями, с ветеранами, привлекали волонтёров. Нужно понимать, что иммунитет не вечен после вакцинации, и через какое-то время при существующих темпах вакцинации мы придем к тому, что уровень коллективного иммунитета у нас будет ниже, чем был вчера. А это означает, что бесконечный процесс, бесконечные вереницы скорых помощей, которые будут стоять перед стационарами, никогда не прекратятся, и мы с вами постоянно будем жить в условиях ограничений. Мы всё время будет находиться в тех условиях, в которых находимся: всё время будем бояться, всё время будем болеть, всё время будем испытывать стресс. К сожалению, это так. А выход, собственно говоря, найден давно», — отметил Цигельник.

Он подчеркнул, что введение QR-кодов в Кузбассе оттягивали до последнего момента, «надеясь на убеждения». Но сейчас власти полагают, «что дальше невозможно, потому что приоритет во всех случаях — это сохранение жизни и здоровья людей».

Напомним, что с 15 ноября посещение общественных мест в Кузбассе, в том числе торговых центров, будет возможно только при предъявлении действующего QR-кода.

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