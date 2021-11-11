Москва, , 12:59 — REGNUM Рубль 10 ноября торговался разнонаправлено, поддавшись влиянию общей атмосферы на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Российская валюта уступила доллару, но продолжила укрепляться в паре с евро. После утренней просадки, пара доллар/рубль устремилась на север и продолжает восхождение сегодня, 11 ноября, тестируя отметку 71 руб.

Евро тем временем развивает коррекцию от локальных максимумов в районе 83,50 руб., расположившись в области 81,50 руб.

Катализатором движений послужил шокирующий инфляционный отчет из США, который отразил рост потребительских цен максимальными более чем на 30 лет темпами.

Такой скачок, который предполагает более активные действия со стороны ФРС в контексте ужесточения политики, закономерно подстегнул спрос на доллар, что вылилось в отступление всех его конкурентов.

Сырьевые валюты оказались под дополнительным давлением из-за обвала нефтяных цен на сочетании крепкого доллара и отраслевой статистики. Данные минэнерго США отразили рост запасов сырой нефти на 1 млн баррелей, тогда как днем ранее оценка API отразила падение объемов.

Сейчас рынки продолжают переваривать инфляционный отчет, и доллар далее укрепляет позиции, хотя уже гораздо более скромными темпами.

Отношение к риску выглядит нейтрально после вчерашних распродаж, а нефть стабилизировалась, что подает рублю сигнал о сдерживании понижательного давления в краткосрочной перспективе.

С технической точки зрения рублю ничего не угрожает, пока котировки остаются под отметкой 71,50 руб. При этом важно соблюдать осторожность на фоне возможных ястребиных реакций ФРС США на статистику, вышедшую 10 ноября, — такие сигналы могут сильнее надавить на рубль», — считает эксперт.

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