Симферополь, , 13:06 — REGNUM Главу администрации города Саки Александра Овдиенко предупредил о грозящем увольнении глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Заявление он сделал 11 ноября в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Аксёнов подчеркнул, что кассовые обязательства муниципалитета по национальным проектам должны быть выполнены до конца года, в Саки они не достигнуты.

«К сожалению, для вас неосвоение средств означает увольнение», — заявил Аксёнов, обращаясь к Овдиенко.

Глава Крыма также раскритиковал работу заместителей главы администрации Симферополя и поручил чиновникам докладывать ему ежедневно о работе по объектам ФЦП.