Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Информацию о том, что в Афганистане по-прежнему находятся «десятки» членов семей американских военнослужащих, подтвердили в Пентагоне, сообщает 10 ноября The Hill.

«Мы считаем, что это определенно, скорее всего, десятки», — заявил журналистам в среду пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Администрация Байдена занимается составлением базы данных о таких родственниках, как об этом говорится в документе, отправленном на прошлой неделе заместителем министра обороны по вопросам политики Колином Калем.

В нем Министерство обороны поручает всем военным и гражданским служащим США, ближайшим родственникам которых требуется эвакуация в Афганистане, обращаться на адрес электронной почты, связанный с отделом. Документ, который стал достоянием общественности на прошлой неделе после сообщения NBC News, не был размещен ни на каких веб-сайтах Министерства обороны США.

На вопрос, почему Пентагон не привлек внимание общественности к этому документу, Кирби сказал, что он был распространен среди руководителей военных ведомств, «и мы сочли это лучшим средством связи».