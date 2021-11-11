Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии на три случая снизился суточный прирост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Готовится к открытию врачебная амбулатория в селе Ухманы Канашского района Чувашии Cap.ru

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По сведениям на 11 ноября, в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — в результате общее число заражений достигло 39 785.

Победили болезнь 34 788 пациентов, в том числе за последние сутки вылечились 117 человек. В целом доля выздоровевших составила 87,44%.

От осложнений, вызванных заражением коронавирусом, умерли 2954 ковидных больных, из них за последние сутки скончались 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревнях в Чувашии строится несколько амбулаторий. В частности, на конец ноября 2021 года запланировано открытие врачебной амбулатории села Ухманы Канашского района, где будут обслужить 1 тыс. человек. Также завершается строительства амбулатории в Батыревском районе.

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