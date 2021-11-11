Москва, 11 ноября 2021, 12:54 — REGNUM Россия непричастна к ситуации на границе между Белоруссией и Польшей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши», — сказал Песков.
Он напомнил, что первые подобные заявления «о якобы эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши».