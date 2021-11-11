Владикавказ, 11 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии укрепят первичное звено здравоохранения. В ближайшее время в республику поступят четыре передвижных медицинских комплекса. Денежные средства на их закупку поступят в виде дотации из федерального бюджета, сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального минздрава. Общая сумма составит более 45 млн рублей.

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Кроме того, по данным ведомства, в настоящее время автопарк системы здравоохранения РСО-Алании укрепляют за счет девяти новых машин скорой помощи. Их передадут республиканской станции скорой помощи. Семь машин останутся в столице республики, еще две передадут Моздокскому району.

«Станция скорой помощи с начала пандемии работает у усиленном режиме. Большая нагрузка легла не только на медицинский персонал, но и санитарный транспорт. Несмотря на то, что наш автопарк практически на 100% был обновлен за последние годы, машины изнашиваются из-за возросшего количества обращений. На сегодняшний день станция обслуживает порядка 950 вызовов за сутки», — цитирует пресс-служба минздрава руководителя станции скорой помощи Таймураза Туаева.

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