Ташкент, 11 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2022 году курс американской валюты может достичь 11 321 сума за 1 доллар (на 10%). Об этом сообщает Podrobno.uz. со ссылкой на данные Счетной палаты Узбекистана.

Курс доллара растёт

«Именно эта средняя стоимость доллара будет использоваться в расчёте расходов и доходов бюджета на будущий год», — говорится в заключении Счетной палаты.

При этом в ведомстве отметили, что данный курс лишь прогнозный, а местная валюта — сум, может подешеветь даже больше по отношению к доллару.

«На данный момент американская валюта в банках страны продается уже по 10 770 сумов за 1 доллар. Сдать доллары в банк можно по 10 710 сумов», — отмечается в публикации.

Таким образом, курс доллара в Узбекистане может вырасти на 10%.