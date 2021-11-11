Стокгольм, 11 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. 11 ноября спикер риксдага Андреас Норлен проведет переговоры с представителями парламентских партий Швеции по вопросу избрания нового премьер-министра Швеции, а также проведет совещание с вице-спикерами и проинформирует монарха о проделанной работе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Встречи начались в полдень по московскому времени. По двадцать минут тальман Норлен побеседует с лидерами партий в следующем порядке: «Социал-демократы», «Умеренные», «Шведские демократы», «Центристы», «Левые», «Христианские демократы» (в режиме видео-конференции), «Либералы» и «Зеленые».

По окончании переговоров спикер проведет пресс-конференцию в пресс-центре риксдага.

Напомним, что 10 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал прошение об отставке. До избрания нового премьер-министра он будет возглавлять переходное правительство.