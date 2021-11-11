Абакан, 11 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю значительнее всего подорожали свежие помидоры, рис и картофель. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Красноярскстате.

Steven Depolo Рис

Помидоры выросли в цене на 8,98% (на 18,49 рубля). Средняя цена по состоянию на 8 ноября — 224,43 рубля за килограмм. Рис стал дороже на 2,46% (на 2,11 рубля, до 87,90 рубля за кг), картофель — на 1,94% (на 0,95 рубля, до 49,84 рубля за килограмм).

По данным статистиков, подешевели в Хакасии за указанный период яблоки (на 1,53%), пшено (на 0,67%) и сметана (на 0,52%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае подорожали макароны и хлеб.

Читайте также: Хлеб и макароны подорожали в Красноярском крае