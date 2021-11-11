Ростов-на-Дону, , 12:51 — REGNUM Ещё шесть тысяч жителей Ростовской области впервые посетили пункты вакцинации от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 11 ноября.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время прививку от коронавируса впервые получили 1 млн 741,58 тыс. человек (+ 6058 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 655,35 тыс. человек (+ 6445 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от коронавируса привито порядка 64% взрослого населения. Ревакцинацию прошли примерно 100 тыс. жителей Дона.

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