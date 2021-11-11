Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, в Швеции начались выборы премьер-министра, и все взоры обращены на «Левых», поскольку это та партия, которая может гораздо более жестко надавить на «Социал-демократов» чем другие партии, чтобы поддержать кандидатуру Магдалены Андерссон. Об этом 11 ноября в студии телеканала SVT заявила политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Стокгольм, Швеция

«Левые, в отличие от Магдалены Андерссон, никуда не торопятся. Сейчас для них важнее всего четко обозначить перед началом следующего срока своих полномочий после выборов, что они хотят быть полноценной частью парламентской поддержки Магдалены Андерссон, а для этого они требуют получить большее политическое влияние», — объяснила журналистка.

Марморштейн также отметила, что «Левые» могут работать на публику, не пропуская Андерссон на пост премьер-министра, чтобы избиратели смогли убедиться в том, что партия является решающим партнером для правительства. По этой причине их рейтинг перед следующими выборами может вырасти.

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