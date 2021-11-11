Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Заявление лидера «Центристов» Анни Лёф от 10 ноября о поддержке кандидатуры Магдалены Андерссон при голосовании в риксдаге означает, что нынешняя министр финансов страны стала еще на один шаг ближе к назначению премьер-министром. Но для достижения этой цели она должна решить еще один сложный вопрос — удовлетворить требования лидера «Левых» Нуши Дадгостар. Об этом вечером 10 ноября в своей авторской статье написал политический корреспондент телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

«Чтобы стать первой женщиной-премьер-министром Швеции, Андерссон нужно, чтобы «Левые» также воздержались при голосовании. Но сообщений от них пока нет. Вместо этого Нуши Дадгостар настаивает на заключении политического соглашения с Магдаленой Андерссон. Что в нем может содержаться, пока неясно. Однако переговоры между Социал-демократами и Левыми уже начались», — отметил журналист.

«Нуши Дадгостар недавно выдвинула несколько различных требований, чтобы поддержать Андерссон. К ним относятся повышенные пенсий и улучшенное медицинское страхование. Однако требование Левых перенести на более ранний этап внесение изменений в закон «О защите прав трудящихся», как утверждается, все-таки преувеличено, учитывая, что Конфедерация профсоюзов Швеции уже полностью поддерживает новое соглашение», — говорится в статье.