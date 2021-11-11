Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не разделяет по категориям поколение 60+, которому в регионе предписана обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться должны все жители этой возрастной группы, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители блокадного Ленинграда. Это подтвердил ИА REGNUM 11 ноября официальный представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Медали блокадника и ленточка медали «За оборону Ленинграда» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, вакцинации подлежат все горожане в возрасте 60 лет и старше «без подразделения на категории». В управлении предложили руководствоваться опубликованным текстом соответствующего постановления и разъяснениями к нему, в этих документах исключение делается только для лиц, имеющих официально оформленный медотвод от вакцинации.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 9 ноября 2021 года № 4, в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для лиц в возрасте 60 лет и старше и хронически больных граждан в возрасте старше 18 лет. Первый компонент двухкомпонентной вакцины или однокомпонентную вакцину они должны получить в срок до 15 декабря 2021 года, второй компонент — до 15 января 2022 года.

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Согласно разъяснениям управления Роспотребнадзора, действие постановления главного санитарного врача Петербурга от 9 ноября 2021 года не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, при наличии медицинского документа, подтверждающего имеющиеся медицинские противопоказания, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

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При этом неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, может быть ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания и ряда других. Работающих пенсионеров, отказавшихся прививаться, работодатели должны будут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

По данным Смольного, среди петербуржцев в возрасте старше 60 лет добровольно прошли вакцинацию от коронавируса более 588 тысяч человек — это составляет 43% от общего числа подлежащих вакцинации в этой возрастной категории.

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