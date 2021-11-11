11 ноября 2021 | Время чтения 20 мин

Евгений Цоц, , 15:08 — REGNUM Восемь регионов России из 85 пока не спешат вводить обязательные требования по применению QR-кодов. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 9 ноября, которые изучил корреспондент ИА REGNUM.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

QR-код, который также называют цифровым сертификатом, подтверждает вакцинацию от коронавирусной инфекции, перенесённое заболевание или свежий ПЦР-тест. Критики сравнивают код с меткой, при помощи которой власти и бизнес проводят сегрегацию граждан, поэтому осуждают такой подход. Однако у практики применения немало сторонников. Так, глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что QR-коды показали высокую эффективность в профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что к использованию цифровых сертификатов перешли 77 российских регионов. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, пока не требуются цифровые сертификаты в Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Дагестане, Ставрополье, Калмыкии, а также в Калужской и Тверской областях. Впрочем, в одном из этих субъектов, Калужской области, такие планы уже анонсировали. С 15 декабря коды потребуются при посещении заведений общественного питания, а также театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров, бассейнов.

Регионы России, в которых не введены QR-коды © ИА REGNUM

Два региона вводят QR-коды прямо сейчас — это Брянская и Кемеровская области. На Брянщине с 10 ноября их будут проверять у участников спортивных и физкультурных мероприятий без присутствия зрителей. С 15 ноября цифровые сертификаты в этом субъекте внедряются повсеместно — они понадобятся при посещении ТЦ, заведений общепита, различных мероприятий, а также при пользовании услугами и при заселении в гостиницу. С 15 ноября QR-документы будут нужны и жителям Кузбасса, решившим посетить культурно-развлекательное или зрелищное мероприятие.

Три региона, Орловская, Томская и Калининградская области, начали использовать QR-коды с 8 ноября. Ещё в одном субъекте, Белгородской области, с этой даты их применение существенно расширили.

Пионер использования QR-кодов в России, Москва, в настоящее время использует их весьма умеренно. Цифровой код обязательно должен иметься у посетителей театров и музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Код могут потребовать и в МФЦ, однако лишь в том случаев, если не было предварительной записи. Схожие со столицей требования действуют и в Московской области.

В Санкт-Петербурге QR-код спросят у посетителей мероприятий, а также при заселении в гостиницу. Однако уже в ближайшее время зону действия планируется расширить. С 15 ноября цифровое подтверждение вакцинации или перенесённой болезни будет нужно при посещении организаций сферы услуг, а с 1 декабря всем, кто приходит в торговые центры и заведения общепита. В Ленинградской области для посещения заведений общепита, ТЦ, мероприятий или предприятий сферы услуг уже сейчас необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Он потребуется и при заселении в гостиницу и в некоторых случаях при пользовании транспортом.

В Самарской области, входящей в группу лидеров по суточному приросту заражений коронавирусной инфекцией, требования QR-кодов обширны. Они нужны при посещении заведений общепита, фудкоротов, торговых центров, культурно-досуговых и спортивных объектов, включая фитнес-центры. Цифровой сертификат потребуется при посещении салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов и других предприятий сферы услуг. Также наличие кода позволяет получать льготы при проезде в транспорте для лиц старше 65 лет.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Посещение мероприятий во Владимирской области допускается при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. При тех же требованиях разрешены мероприятия на открытой огражденной территории. С 15 декабря 2021 года посещение заведений сферы услуг возможно только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки.

В Ярославской области посещение заведений общепита допускается при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки. Однако есть и альтернатива — загрузка заведения не более 30%, при этом обслуживание группы лиц более десяти человек только при наличии у них указанных документов. Для посещения мероприятий или фитнес-центра необходимо наличие QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки, либо ограничение не более 30% от вместимости. Заселение в гостиницы проводится только при имеющемся QR-коде, отрицательном ПЦР-тесте, справке.

В Псковской области для посещения заведений культуры и досуга необходим QR-код, ПЦР-тест или справка переболевшего. В Смоленской области сотрудники общепита и сотрудники гостиниц могут работать только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. Посещение ТЦ только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. В Рязанской области посещение ТЦ, мероприятий или предприятий сферы услуг возможно только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. В Ивановской области QR-код нужен при посещении ТЦ, кинозалов, музеев, выставок, театров. В Новгородской области цифровой код нужен работникам в сфере общепита и торговли, а также посетителям ТЦ. Работа кинотеатров, кинозалов, расположенных в отдельно стоящих зданиях и зданиях организаций культуры, разрешена при условии наличия у посетителей QR-кода.

В Тульской области жители должны предъявить QR-код при посещении заведений общепита, торгового центра, музея, выставки, кинотеатра, театра, цирка, спортивного и зрелищного мероприятия. Кроме того, он нужен при посещении предприятия сферы услуг или госучреждения.

В Костромской области посещение заведений общепита, ТЦ, массовых мероприятий, предприятий сферы услуг или заселение в гостиницы производится только при наличии QR-кода. Код спрашивают при посещении ТЦ и организаций сферы услуг Нижегородской области. В Липецкой области допускается посещение заведений общепита, ТЦ и организаций сферы услуг только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Также код нужен при заселении в гостиницу. В Воронежской области QR-код, справка или ПЦР-тест нужны при посещении торгового центра. Жителям Тамбовской области код требуется в заведениях общепита с 23:00 до 3:00, а также для посещения массовых мероприятий в любое время.

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Организации общепита, сферы услуг, гостиницы Курской области спросят QR-код. Также он нужен на массовых мероприятиях. В Вологодской области требование распространяется на работу кинотеатров, театров, проведение концертов и других подобных мероприятий в закрытых помещениях, деловые и конгрессные мероприятия, спортивные мероприятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Также оказание плановой медицинской помощи при наличии QR-кода, ПЦР, справки.

Проведение массовых мероприятий в Карелии разрешено в помещениях до 50 человек, на открытом воздухе — до 100 человек при условии предъявления участниками QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, отрицательного ПЦР-теста. Код необходимо показать при посещении музеев, библиотек, клубов, домов культуры, досуговых центров, театров, концертов, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов. С 1 ноября для оказания плановой медпомощи обязателен отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за пять дней, или QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.

Мурманская область допускает гостей в заведения общепита только с QR-кодом. Посещение кинотеатров, театров, домов и дворцов культуры, филармонии, океанариумов, бассейнов, фитнес-центров и спортивных объектов и секций, расположенных в закрытых помещениях, разрешается только при наличии QR-кода (сертификата, ПЦР-теста или справки). Такие же ограничения распространяются на посещение спортивных соревнований в закрытых помещениях, при этом заполнять помещения можно только на 30%. Заселение граждан в гостиницы осуществляется исключительно при наличии сертификата (справки) о полном курсе вакцинации, либо отрицательного ПЦР-теста. С 11 ноября это требование расширится на посещение бань, саун, салонов красоты, соляриев, спа-салонов, а также ТЦ и ТРЦ, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов и аптек.

Широко применяются QR-коды и в Архангельской области. Они нужны при посещении заведений общепита, ТЦ, организаций культуры, кинотеатров, кинозалов, фитнес-центров, спортивных залов, бассейнов, гостиниц, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, а также при заселении в гостиницы. В Ненецком автономном округе посещение заведений общепита, части заведений сферы услуг, а также мероприятий разрешается только с сертификатом, ПЦР, справкой, медотводом. Цифровой код нужен и в гостиницах. Приём пищи в кафе или ресторане Коми, а также посещение культурного и спортивного мероприятия, фитнес-клуба, ФОКа или бассейна возможны при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР-теста, справки. Документы спросят и в госучреждениях, кроме ЗАГСов и МФЦ. В Кировской области посещение заведений общепита и заведений сферы услуг допускается при наличии QR-кода. Заселение в гостиницы — при наличии действующего QR-кода или справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

В Удмуртии QR-код спрашивают в кафе и ресторанах, организациях сферы услуг, на входе в торговые центры, при заселении в гостиницы. Посещение МФЦ допускается по записи при наличии цифрового сертификата. В Марий Эл при наличии QR-кода откроют двери заведения общепита и заведения сферы услуг. С его помощью можно посетить мероприятие. Посещение заведений общепита Чувашии — только с QR-кодом. Так же, как и заведений культуры и спорта в помещениях, заведений сферы услуг. Для заселения в гостиницы или при очном получении госуслуг необходимо иметь QR-код сертификат, ПЦР-тест, справку. В Мордовии допуск в зону фудкортов и в заведения сферы услуг — при наличии QR-кода. С 10 ноября заселение в гостиницы производится при наличии QR-кода.

Проверка QR-кодов на входе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Татарии QR-код нужен для доступа в крупные торговые центры или при посещении заведений общепита и сферы услуг. С 15 ноября QR-коды обязательны для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов, официальных физкультурных, спортивных, культурных мероприятий. С 20 ноября для проезда в общественном транспорте необходим QR-код. В Пензенской области посетить заведения общепита или сферы услуг можно только с QR-кодом. В Ульяновской области цифровой сертификат требуется при посещении ТЦ, заведений сферы услуг, посещении МФЦ, при заселении в гостиницу, а с 15 ноября будет нужен в кафе и ресторанах.

Власти Саратовской области разрешают посещение предприятий общественного питания, ТЦ, фудкортов только при наличии QR-кода или справки. Код должен иметься у работников детских игровых площадок. Также цифровые сертификаты необходимы для доступа на спортивные мероприятия, объекты культуры, физкультурно-спортивные организации, салоны красоты, парикмахерские, предприятия, оказывающие бытовые услуги, услуги по курению кальянов. Заселение в гостиницы, посещение туристических баз, баз отдыха производится только при наличии QR-кода или справки. Кроме того, допуск на работу сотрудников банков и организаций почтовой связи возможен при наличии QR-кода или справки. В Волгоградской области посещение заведений общепита производится при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Для заселения в гостиницу необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Заселяться в гостиницы могут только привитые и переболевшие не более чем шесть месяцев назад с сертификатом, справкой, ПЦР. Продажа билетов и междугородние перевозки при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Посещение фитнес-центров и др. заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР, справки, документов, удостоверяющих личность. Посещение МФЦ без предварительной записи при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки.

В Ростовской области посещение заведений общепита, торговых центров, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры, цирков, библиотек, концертных организаций и организаций сферы услуг возможно при наличии QR-кода, ПЦР или справки. Заселение в гостиницах — только с QR-кодом, ПЦР-тестом или справкой. В Астраханской области обязательно наличие у работников и посетителей заведений общественного питания QR-кода или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа). Заполняемость залов при проведении культурных и спортивных мероприятий не более 50% при наличии у посетителей QR-кода. Фитнес-клубы, кинотеатры, развлекательные заведения могут осуществлять свою деятельность при наличии у посетителей QR-кода.

В Чечне посещение заведений общепита допускается только с сертификатом, ПЦР-тестом, справкой. Посещение ТЦ только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР-теста или справки. Посещение заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки. Посещение госучреждений только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР-теста, справки. Посещение заведений Ингушетии разрешается только с QR-кодом сертификата о вакцинации, ПЦР-тестом, справки. Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода сертификата о вакцинации, ПЦР-теста, справки. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с QR-кодом сертификата о вакцинации, ПЦР-тестом, справкой. Допуск в пассажирский транспорт только с QR-кодом сертификата о вакцинации, ПЦР-тестом, справкой.

Северная Осетия: посещение ТЦ только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР-тестом или справки. Заселение в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой или ПЦР-тестом. Посещение заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки. Кабардино-Балкария: допуск в заведения общепита осуществляется при предъявлении QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов. Проведение массовых мероприятий возможно при заполняемости залов не более 75% с соблюдением требований об использовании QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой, ПЦР-тестом. Посещение заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки. Карачаево-Черкессия: посещение заведений общепита только с сертификатом, ПЦР-тестом, справкой. Посещение ТЦ только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой, ПЦР-тестом. Адыгея: посещение заведений общепита при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой о наличии антител или отрицательным тестом ПЦР.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посещение всех ТРК, ТРЦ, МТРК и МТРЦ, а также заведений общественного питания в Краснодарском крае допускается только с QR-кодом сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой о наличии антител или отрицательным тестом ПЦР. В Крыму QR-код нужен в кафе и ресторанах, крупных торговых центрах, при посещении кинотеатров, концертов, театров, музеев, цирков, в заведениях сферы услуг. Посещение госучреждений возможно при наличии сертификата, QR-кода, отрицательного ПЦР-теста и по предварительной записи. Въезд на территорию Крыма при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Пансионаты/санатории/дома отдыха Севастополя открыты для привитых, с сертификатом, справкой о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом. Посещение заведений сферы услуг, кафе и ресторанов — только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР, справки. Посещение госучреждений только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР, справки. Заселяться в гостиницы могут только привитые.

В Оренбургской области посещение театров и концертов разрешено при наличии QR-кода, ПЦР или справки. В Башкирии при количестве посадочных мест 50 и более — вход в заведения общепита при наличии QR-кода или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Посещение ТЦ при наличии QR-кода или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Салоны красоты, косметические, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны можно посетить только при наличии QR-кода. С 1 декабря 2021 года отдых и лечение в профилакториях, домах отдыха, санаториях станет возможен только при предъявления сертификата или QR-кода вакцинированного, переболевшего или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Пермский край: посещение заведений общепита при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Организации, расположенные в ТЦ, могут оказывать услуги, выполнять работы и (или) реализовывать товары гражданам при наличии у них QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Для посещения учреждений культурно-развлекательных учреждений необходимо наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. К мероприятиям в сфере туризма допускаются только граждане с QR-кодом, сертификатом о вакцинации, ПЦР-тестом или справкой. Фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, предоставляют услуги посетителям при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Введены обязательные QR-коды для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Челябинская область: для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, торговых центров необходимо наличие у посетителей QR-кода. Пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха — при наличии QR-кода. Для посещения заведений сферы услуг необходимо наличие QR-кода. С 1 декабря по 9 января 2022 года посещение заведений общепита только при наличии QR-кода.

В Свердловской области для посещения организаций досуга и развлечений, общепита, ТЦ, многих магазинов, детских комнат, заведений сферы услуг необходимо наличие QR-кода. Для посещения спортивных объектов и фитнес-клубов (за исключением профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций) требуется наличие QR-кода. Для заселения в санатории, базы отдыха или дома отдыха требуется наличие QR-кода, посещение госучреждений только с QR-кодом. В Курганской области посещение мероприятий, ТЦ, различных заведений допускается только с сертификатом, ПЦР-тестом, справкой (за исключением автозаправочных станций и еды навынос). Посещение госучреждений только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР-теста, справки.

QR-код Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ханты-Мансийский автономный округ: посещение общепита только при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев или отрицательного ПЦР-теста. Запрет на оказание услуг торговли без предъявления QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев или отрицательного ПЦР-теста. Посещение досуговых и культурных мероприятий, а также объектов спорта при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Посещение спортивных мероприятий в ФОКах, спортивных комплексах, ледовых аренах при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Заселяться в гостиницы можно только при наличии QR-кода или справки. Ямало-Ненецкий автономный округ: посещение заведений общепита только с сертификатом, ПЦР, справкой. Посещение ТЦ только с сертификатом, ПЦР, справкой. Посещение мероприятий/заведений культуры, досуга и спорта только с сертификатом, ПЦР, справкой. Заселение в гостиницы только привитые, с сертификатом, справкой, ПЦР-тестом. Посещение заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР, справки. Госучреждения и МФЦ работают только по предварительной записи и при наличии у граждан сертификата о вакцинации, ПЦР-теста, справки. Тюменская область: посещение совершеннолетними гражданами торговых, торгово-развлекательных центров и торговых комплексов общей площадью от 4 тысяч кв. метров при наличии QR-кода. Посещение театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии QR-кода. Посещение заведений сферы услуг только при наличии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки.

В Омской области для посещения заведений общепита, ТЦ, учреждений культуры, спорта, аквапарков, гостиниц, организаций, осуществляющих деятельность в области искусства и развлечений, требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или справки о медотводе. Для посещения салонов красоты (парикмахерских) требуется предъявление документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или справки о медотводе. Разрешено заселение в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты только при наличии сертификата вакцинации, ПЦР-теста или справки.

В Новосибирской области посещение заведений общепита допускается при наличии QR-кода, ПЦР, справки, за исключением оказания услуг навынос. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий при наличии QR-кода или ПЦР, справки. Посещение туристических баз, баз отдыха и санаториев, фитнес-центров, залов для занятий спортом, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров при наличии QR-кода или ПЦР, справки. В Алтайском крае посещение заведений общепита, ТЦ и ТРК — при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. В Горном Алтае посещение заведений только с QR-кодом, подтверждающим прохождение вакцинации, сертификатом, ПЦР, справкой. Допуск граждан в государственные и муниципальные учреждения культуры при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата, ПЦР, справки. Допуск граждан на туристические базы и иные коллективные средства размещения при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата, ПЦР, справки. Допуск граждан на спортивные объекты, в плавательные бассейны, фитнес-центры, аквапарки осуществляется при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, сертификата, ПЦР, справки.

В Хакасии посещение заведений общепита при наличии сертификата вакцинированного или переболевшего. Запрет приема и размещения граждан без QR-кода, справки переболевшего или отрицательного теста ПЦР или экспресс-теста на антиген. Красноярский край разрешает посещение ТЦ только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР или справки. Жители Тувы могут посещать заведения общепита, ТЦ, заведения сферы услуг и госучреждения при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой, ПЦР, по QR-коду.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

В Иркутской области посещение заведений общепита разрешено только с копией паспорта и QR-кодом, тестом ПЦР, справкой. Посещение ТЦ при наличии, копии паспорта, QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Посещение кинотеатров, театров, концертов, развлекательных учреждений разрешено при наличии копии паспорта и QR-кода, сертификата, справки. Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации требуется сертификат о вакцинации, тест ПЦР, справка. Посещение фитнес-центров, спортзалов, а также других объектов физической культуры и спорта, разрешено при предъявлении копии паспорта и QR-кода, сертификата или справки. В Бурятии посещение заведений только с QR-кодом вакцинированного, переболевшего. Посещение ТЦ только при наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего. Для посещения мероприятий требуется наличие QR-кода, ПЦР-теста, а также документа, удостоверяющего личность. Заселяться в гостиницы могут только имеющие сертификат о вакцинации, справку переболевшего, отрицательный ПЦР-тест. Для посещения заведений сферы услуг требуется наличие QR-кода, ПЦР-теста, медотвода, а также документа, удостоверяющего личность. В Забайкальском крае посещение заведений общепита, ТЦ, предприятий сферы услуг мероприятий позволяется только с QR-кодом, справкой или ПЦР. Заселяться в гостиницы могут только привитые, с сертификатом, справкой, ПЦР. В Якутии допуск в заведения общепита, ТЦ, на предприятия сферы услуг, в госучреждения ведётся по сертификатам о вакцинации или перенесенном заболевании и паспортам.

В Хабаровском крае у посетителей объектов спорта при проведении соревнований требуется обязательное наличие QR-кода. Заселение в гостиницы при наличии QR-кода или справки о вакцинации или перенесенном заболевании. С 7 ноября обязательно предъявление QR-кода обязательно в междугородних автобусах. До 12 ноября включительно закрыты фитнес-клубы, бани, бассейны. Посещение парикмахерских, салонов красоты и спа-салонов возможно при наличии QR-кода. В Магаданской области посещение заведений общепита возможно только при предъявлении действующего QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки. Аналогичные требования распространяются и на торговые центры, общественные мероприятия, а также предприятия сферы услуг. Заселение в гостиницы/пансионаты/санатории/дома отдыха возможно только при предъявлении действующего QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки.

В Чукотском автономном округе допускается проведение мероприятий при наличии у организаторов и участников QR-кода, сертификата, ПЦР-теста. В Камчатском крае посещение заведений общепита только при наличии QR-кода. Заселяться в гостиницы могут только имеющие сертификат о вакцинации. С 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на некоторые междугородние маршруты межмуниципального сообщения. В Еврейской автономной области посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры и досуга при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки. С 15 ноября посещение заведений общепита, ТЦ, а также заселение в гостиницы возможно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки.