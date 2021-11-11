Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Архиепископ Кипра Хризостом Второй подарил Грузии участок под строительство монастыря. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

Кипр dimitrisvetsikas1969

Сообщается, что грузинский президент Саломе Зурабишвили в ходе визита на Кипр встретилась с архиепископом. Она поблагодарила Хризостома Второго за подарок.

«Это большой духовный дар и важный жест, имеющий большое значение для нашей истории», — сказала Зурабишвили.

По данным пресс-службы, Хризостом Второй отметил, что между Кипром и Грузией всегда были «исключительно хорошие отношения», которые таковыми остаются по сей день. Он передал благословение своим соотечественникам в Грузинской православной церкви.

Напомним, Зурабишвили посетила Кипр с официальным визитом 9 ноября. Она также встретилась с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии прибыла на Кипр с официальным визитом