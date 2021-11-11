Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Разработчики Instagram начали тестировать функцию оповещений «Сделай перерыв». Об этом 11 ноября сообщает издание Esquire.

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Благодаря новой опции приложение будет напоминать о том, что пользователю нужно отвлечься от соцсети. «Наш приоритет — поддерживать благополучие людей, и мы размышляем над тем, как предоставлять людям возможности рационально и осмысленно распоряжаться своим временем», — говорит глава Instagram Адам Моссери.

Добавим, что функцию можно будет настроить — выбрать временной интервал между оповещениями (10, 20 или 30 минут). Опцию также можно и вовсе отключить. Оповещения «Сделай перерыв» в Instagram появятся в декабре 2021 года.

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