Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM На Среднем Урале от коронавирусной инфекции скончались еще 30 человек. Днём ранее этот показатель составил 29, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывает 941 свердловчанин. К аппаратам ИВЛ подключен 521 гражданин. В состоянии средней тяжести находятся 7912 пациентов.

За сутки из клиник выписали 506 человек. С начала пандемии выздоровели 147 580 свердловчан, от COVID-19 скончались 7793 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 731 случай заражения коронавирусом.

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