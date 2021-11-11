Москва, 11 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Ушёл из жизни российский композитор, джазовый пианист и продюсер, создатель группы «Квадро» Вячеслав Горский, ему было 68 лет. Об этом сообщил его сын Игорь.

Свеча

«Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось», — написал он в Facebook.

Вячеслав Горский родился 11 апреля 1953 года, в 1972 году окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу специального фортепиано, в 1976 году — музыкальный факультет МГПИ им. Ленина. В 1983 году основал группу «Квадро».