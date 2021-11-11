Ташкент, , 12:42 — REGNUM Спортивная ассоциация «Skate Uzbekistan» создана в Узбекистане 9 ноября, ее руководителем избран Азиз Ахмедов. Об этом сообщает Газета.уз.

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«Ассоциация включает в себя следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание на роликах, скоростное катание на роликах, фристайл-слалом, хоккей на роликах, роллер-дерби и самокатный спорт», — отмечается в публикации.

Отмечается, что целью ассоциации является создание условий узбекистанским спортсменам для участия в престижных международных соревнованиях по скейтбордингу и роликам.

Журналисты издания отмечают, что в 2021 году впервые в программе Олимпийских игр в Токио появились соревнования по скейтбордингу в двух видах, и теперь это вид спорта вошёл в программу летней Олимпиады в 2024 году в Париже.

«Таким образом, у узбекистанских скейтбордистов появился шанс завоевать 12 лицензий по этому виду спорта», — говорится в публикации.