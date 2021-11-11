Киев, , 12:42 — REGNUM Фильм «Ржевский против Наполеона», в котором императора Франции играл действующий президент страны Владимир Зеленский, рискует больше так и не выйти в прокат. С 2015 года ни одна компания-дистрибьютер не получила прокатное удостоверение на картину. Об этом сообщили в издании «Украинские новости» со ссылкой на ответ на запрос от Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

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«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011 год, режиссер Марюс Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — отмечается в сообщении.

Регулятор пояснил, что это связано с участием в фильме российского артиста Юрия Гальцева, который в октябре 2015 года был внесён министерство культуры и информационной политики Украины в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Поэтому, украинскому закону «О кинематографии», фильму отказывают в прокате.

Напомним, «Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия, в которой Владимир Зеленский сыграл французского императора Наполеона Бонапарта. Будущий украинский президент также выступил и продюсером фильма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министерство культуры Украины внесло ещё 32 актёра из России в список лиц, якобы угрожающих её национальной безопасности. Это было сделано по представлению Службы безопасности Украины. Впервые «чёрный список» впервые был опубликован в августе 2015 года.

Отметим, в перечень входят Павел Богомолов, Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Наталья Варлей, Лев Лещенко и многие другие. Всего в списке указаны фамилии 208 деятелей культуры.