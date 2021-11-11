Рыбинск, Ярославская область, 11 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на два месяца взяты под стражу двое молодых людей 26 и 27 лет, которые избили пожилую женщину, совершавшую обход квартир для переписи населения. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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«По версии следствия, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов по ул. Свободы г. Рыбинска, действуя умышленно из хулиганских побуждений, нанесли множественные удары пенсионерке, которая осуществляла опрос населения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас женщине уже лучше. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре — нападение не связано с переписью, хулиганы вступили в конфликт с женщиной, когда она шла по подъезду.

Вину обвиняемые признали полностью. Один из нападавших был ранее судим за совершение грабежа с применением насилия. Испытательный срок ещё не закончился. Расследование продолжается.