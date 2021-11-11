Москва, 11 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Сроки внедрения цифрового рубля будут зависеть от готовности к его «промышленному» использованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«Выбранная Банком России модель внедрения цифрового рубля предполагает как создание собственной инфраструктуры ЦБ, так и задействование инфраструктур финансовых организаций для обслуживания клиентов. В этом контексте сроки внедрения цифрового рубля будут зависеть от качества тестирования инфраструктур и готовности к «промышленному» использованию, — сказала Левашенко. — Предстоит также урегулировать вопросы, связанные с правовым статусом цифрового рубля. Например, как закрепить полномочия Банка России по осуществлению операций с юридическими и физическими лицами с применением цифрового рубля, будет ли вводиться специальный правовой режим цифрового рубля при его использовании в гражданских правоотношениях, какой будет установлен режим защиты информации об операциях с использованием цифрового рубля и т. д».

По ее словам, доверие к новому финансовому инструменту можно обеспечить за счет повышения осведомленности граждан и организаций о цифровом рубле и о его преимуществах для конечного пользователя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России пандемия сыграла на руку цифровому переходу и существенно ускорила его.