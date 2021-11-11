Красноярск, , 12:41 — REGNUM Житель Красноярска избил сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Дело против 34-летнего мужчины возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья»).

По версии следствия, 9 ноября сотрудники ДПС прибыли по вызову к дому по улице Тимошенкова в Красноярске. Стражам порядка сообщили о буйной компании пьяных молодых людей. Они жгли покрышки и перекрыли своими автомобилями проезжую часть.

Несколько человек начали оказывать сопротивление полицейским. При помещении нарушителей в патрульный автомобиль один из мужчин нанёс стражу порядка множественные удары рукой по голове и телу.

Сотрудник полиции произвёл несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. После этого всех участников инцидента задержали.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

Добавим, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Красноярском крае.

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