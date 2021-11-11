Нальчик, , 12:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число умерших от последствий заражения коронавирусом за весь период пандемии составило 1032 человека. За последние сутки зафиксировано 11 смертей от COVID-19, днем ранее — восемь, сообщили 11 ноября в пресс-службе республиканского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедший день также зарегистрировано 137 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 115 человек. Всего в шести ковидных госпиталях республики находятся на лечении 1476 пациентов, в том числе 24 ребенка. Среди госпитализированных также 26 беременных.

«В отделениях реанимации находятся 159 человек, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 108 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких», — говорится в сообщении минздрава.

Общее число носителей коронавируса в Кабардино-Балкарии составляет 36 577 человек, из них сумели справиться с болезнью 33 575 жителей региона, в том числе 105 — за последние сутки.