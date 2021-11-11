Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Решение об обязательной вакцинации в Петербурге пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда, является вынужденной мерой, необходимой для защиты населения от распространения коронавирусной инфекции. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва, председатель постоянной комиссии Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков («Единая Россия»).

Депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Ржаненков Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Так он прокомментировал постановление главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой об обязательной вакцинации горожан в возрасте 60 лет и старше и всех совершеннолетних граждан с хроническими заболеваниями.

«Это вынужденная мера, обусловленная состоянием (эпидемической обстановки, — прим. ред.) в нашем городе в пандемию. К сожалению, Наталия Семёновна (Башкетова), вынуждена принять такое решение. Мы обязаны всячески поддержать и содействовать тому, чтобы наше старшее поколение было максимально защищено и обеспечено процедурой проведения вакцинации. Эта норма распространяется на все категории граждан, в том числе и жителей блокадного Ленинграда», — пояснил Александр Ржаненков.

Он добавил, что в его адрес поступает большое количество обращений избирателей на тему вакцинации.

«Скорее всего, мы будем проводить депутатские слушания по этому поводу. Наша общая задача — сделать всё возможное, соблюдать все нормы и условия, которые прописаны на федеральном уровне, президентом, правительством России, правительством Петербурга, губернатором нашего города. Нужно к этому отнестись с пониманием и всячески содействовать этому процессу», — подытожил парламентарий.

Читайте также: Роспотребнадзор Петербурга подтвердил обязательную вакцинацию блокадников

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтвердило, что привиться должны все жители возрастной группы 60+, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители блокадного Ленинграда. Такой же позиции придерживаются в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Комздрав Петербурга: ветераны и блокадники Ленинграда должны привиться