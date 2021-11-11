Москва, , 12:37 — REGNUM Госдума перенесла на неделю обсуждение законопроекта о регулировании статуса апартаментов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Нам не стоит торопиться, потому что решение очень непростое и ошибок здесь не должно быть. Запросим от правительства дополнительную информацию», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также парламентарии намерены узнать позицию Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов по этому вопросу.

Депутаты Госдумы также приняли решение о создании рабочей группы по работе над инициативой.

Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

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