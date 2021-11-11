Джакарта, , 12:37 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили ситуации в Мьянме и Афганистане, сообщает Kompas.

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подняла вопросы, касающиеся благополучия афганского народа. Ретно Марсуди считает, что жители Афганистана должны жить в мире, стабильности и процветании.

Страны также разделяют общее мнение о необходимости восстановления демократии и обеспечения безопасности и благополучия народа Мьянмы.

«Мы подтверждаем важность реализации пяти пунктов, достигнутых на саммите АСЕАН, и обеспечения доставки гуманитарной помощи народу Мьянмы», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодовстретился с министром иностранных дел Великобритании.

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