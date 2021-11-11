Москва, , 12:37 — REGNUM В 2022 году вполне закономерно ждать увеличения спроса на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Нефть Energy4me.org

«За прошедшую часть 2021 года нефтяные котировки выросли почти на 70%, превысив к сегодняшнему дню отметку в 85 американских долларов за баррель, — сказал Чередниченко. — Причем указанный рост формировался на фоне разнонаправленной мировой статистики борьбы с пандемией: активность давления заболевания на ключевые мировые экономики то ослабевала, то усиливалась. К концу 2021 года наметилась уверенная статистика роста количества вакцинированных. К тому же ослабевает международная риторика как в области обострения санкционного противостояния, так и в области усиления торговых войн».

Эксперт подчеркнул, что альтернативные источники энергии не могут стабильно замещать традиционные энергоносители, и происходит это на фоне усиления климатических аномалий.

«С учетом вышеперечисленных факторов и высокой вероятности все большего освобождения мировой экономики от давления пандемии, ожидания дальнейшего роста спроса на нефть вполне оправданно. В такой ситуации вероятность пробития уровня цены в 100 американских долларов за баррель в 2022 году выглядит высокой», — подытожил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября нефть марки Brent подешевела на 3,02% до 82,53 доллара.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена на нефть упала ниже $83 на фоне ралли доллара