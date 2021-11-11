Москва, 11 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Schokk (настоящее имя — Дмитрий Хинтер) и его коллега Рома Жиган (настоящее имя — Роман Чумаков) встретились на ринге в рамках проекта «Наше дело». Ролик с записью их поединка доступен на YouTube-канале шоу с 10 ноября.

Скриншот с YouTube Рэпер Schokk (Дмитрий Хинтер)

По итогам боксёрского боя победил Schokk. Он признался, что долго готовился к встрече на ринге с Жиганом.

ИА REGNUM напоминает, что десять лет назад Рома Жиган заставил рэперов Schokk и Oxxxymiron встать на колени и извиниться за их резкие высказывания в свой адрес. Жиган дал пощёчину обоим музыкантам, сняв это на видео, однако опубликовал в Сети только фрагмент с унижением Хинтера. После этого Schokk покинул Россию и переехал в Германию.