Москва, , 12:35 — REGNUM В настоящее время в Китае нет дефицита угля, но риски его нехватки все-таки не исключены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала прогноз The Times, согласно которому энергетический кризис в Китае может обернуться глобальным дефицитом ряда товаров.

Уголь tookapic

«Неверно говорить о том, что энергетический кризис в Китае может привести к глобальному дефициту различных товаров. Глобальные цепочки поставок были нарушены ещё в 2020 году в связи с пандемией и до сих пор полностью не восстановились, — сказала Прикладова. — Так, одна из наиболее серьёзных проблем связана с производством чипов, дефицит которых наиболее остро ощутили автопроизводители. Поэтому введение в Китае энергетических ограничений стоит рассматривать как дополнительный фактор, который может усугубить ситуацию в сфере производства разного рода товаров».

При этом, она подчеркнула, что в Китае нет как такового дефицита угля, ведь его добыча и импорт не прекратились, на электростанциях имеются запасы топлива, которых хватит примерно на три месяца, исходя из потребления около 1 млн тонн угля в день.

«Тем не менее есть риски нехватки топлива на фоне прекращения поставок угля из Австралии, которая занимала 48% в структуре импорта в 2020 году, — сказала Прикладова. — Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от двух главных факторов: климата и внешнеторговых связей Китая. С одной стороны, погода в зимний сезон определит уровень спроса на топливо и будет влиять на объёмы выработки электроэнергии с помощью возобновляемых источников. С другой стороны, на уровень предложения будут влиять состояние внешнеторговых отношений, в частности с Австралией, и возможность наращивания импорта энергоресурсов, как топлива, так и электроэнергии».

По словам Прикладовой, нет сомнений в том, что китайская экономика испытывает давление с разных сторон: пандемия, кризис на внутреннем рынке недвижимости, нестабильные торговые отношения с другими странами и т.д., что отражается в прогнозах по снижению темпов роста ВВП Китая.

«Но заложниками этой ситуации являются потребители во всех странах. Ведь при негативном сценарии развития событий произойдёт рост цен на широкий перечень товаров, не только произведённых в Китае, но и изготовленных с использованием дефицитных комплектующих», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в условиях энергетических проблем железные дороги Китая наращивают перевозки угля.

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