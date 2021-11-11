Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, за последние сутки госпитализировали 440 пациентов, это на 15 человек больше, чем в предыдущие сутки, когда был зафиксирован 25%-ный рост госпитализации. Об этом сообщили 11 ноября в городском оперштабе.

Очередь из машин скорой помощи (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

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В больницах Петербурга в настоящее время находятся 7818 коронавирусных пациентов, это всего на одного человека больше, чем сутками ранее. В реанимации находятся 712 пациентов (+3 человека к уровню предыдущих суток), в том числе 374 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+10 за сутки).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 9488 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 11 ноября свободны 31,36% коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно принимают лечение от COVID-19 в Петербурге 41 225 пациентов, что на 79 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, 3921 контактное лицо находится на домашнем карантине (+1343), 62 человека — в обсерваторе (+7).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки увеличился на 0,1 единицы и составляет на сегодня 0,93 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3230 новых носителей коронавирусной инфекции (+288), выписали по выздоровлению 3118 человек (+293). Скончались от COVID-19 за сутки 85 человек (+3).

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