Ташкент, 11 ноября 2021, 12:38 — REGNUM Редкое издание произведений Сергея Есенина подарил губернатор Рязанской области Николай Любимов государственному музею поэта в Ташкенте. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.
Узбекский музей Сергея Есенина тесно сотрудничает с рязанским музеем-заповедником в Константиново, учреждения проводят совместные мероприятия.
В музее поэта в Ташкенте находится более трёх тысяч экспонатов, в основном, связанных с поездкой поэта в 1921 году в Ташкент и Самарканд.