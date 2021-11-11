Ташкент, 11 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Редкое издание произведений Сергея Есенина подарил губернатор Рязанской области Николай Любимов государственному музею поэта в Ташкенте. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

Https://www.ryazangov.ru/ Дар музею Ташкента от рязанского губернатора

Узбекский музей Сергея Есенина тесно сотрудничает с рязанским музеем-заповедником в Константиново, учреждения проводят совместные мероприятия.

«Не мог не посетить это место. На экскурсии по просьбе директора рязанского музея Бориса Иогансона передал в дар ташкентским друзьям уникальное издание произведений нашего земляка — репринт макета неизданного сборника, подготовленного к печати Сергеем Есениным. Книга вышла в свет в 2020 году, нет сомнения, что она займёт достойное место в экспозиции и привлечёт внимание посетителей», — написал губернатор.

В музее поэта в Ташкенте находится более трёх тысяч экспонатов, в основном, связанных с поездкой поэта в 1921 году в Ташкент и Самарканд.