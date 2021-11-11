Москва, , 12:33 — REGNUM Количество жалоб в Центральный банк России на кредитные учреждения за январь-сентябрь 2021 года сократилось на 12,5%, сообщается на сайте регулятора.

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При этом за девять месяцев возросло число жалоб на и страховые компании (на 20,4%) из-за низкой базы, сложившейся на фоне ограничений по коронавирусу, и микрофинансовые организации (МФО) (на 37,3%).

Одна из причин всплеска жалоб на МФО — деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, нарушающих права потребителей. ЦБ РФ в 2021 году исключил из реестра шесть МФО.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ за 2020 год получил от граждан 278 тыс. жалоб, это на 12,7% больше, чем в 2019 году.

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