Москва, 11 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Консультантом сборной России по хоккею будет главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин. Об этом 11 ноября сообщил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной Роман Ротенберг.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — сказал Ротенберг.

Он добавил, что Разин будет помогать штабу сборной России и консультировать в удалённом формате.

Ранее Разин работал главным тренером в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале». С 2018 года он возглавляет «Северсталь».

Читайте также: Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла