11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинские военные корабли будут передислоцированы в Азовское море из Чёрного.

Мирослава Романенко, , 15:08 — REGNUM Украинские военные корабли будут передислоцированы в Азовское море из Чёрного. Об этом 10 ноября на своем телеграм-канале написал депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

По словам украинского политика, соответствующее предложение одобрило правительство страны. Из Одессы, Очакова и Николаева корабли будут передислоцированы в Бердянск и в порт Южный.

В частности, в Бердянск перемещается военная часть из Николаева. Сюда направляется поисково-спасательное судно «Донбасс», а также малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман», «Кременчуг», «Лубны», «Вышгород». Также в порт Бердянск направится морской буксир «Корец» из Очакова Николаевской области.

Читайте также: Власти Украины одобрили передислокацию военных кораблей в Азовское море

Новость обсудили на странице украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что слово «корабли» было сказано «громко». Иные также указали на то, что указанные действия могут быть провокацией, за которую Киеву придется ответить.

Катер ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

«Кабмин Украины решил передислоцировать корабли ВМС Украины из портов Чёрного моря в Азовское. Это какие «корабли»? Лодки резиновые? Для начала, если речь идет о Керченском проливе, чтобы это сделать, нужно согласовать вопрос с пограничной службой РФ, береговой охраной, системой управления движением судов Керченского пролива (СУДС Керченского пролива). Так, требуют МППСС-72 и другие международные акты. В конце концов — реальное положение вещей. Если напролом, как уже было — это очередная провокация, последствия которой предсказать сложно», — отметил Юрий Дудкин.

«Ничего согласовывать не надо. Резиновый флот Украины можно посуху. Волоком», — смеется Юрий Георгиевич Я.

«Главное матросов обеспечить насосами, обрезками старых камер для заделывания «боевых» повреждений… Дать свистки, вдруг потеряются… Перечень штрафов по линии ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам — М. Р.) России прислать? Как показала практика, случаи бывают разные… Ах, да… забыл… Пайком обеспечьте подчиненных… Россия — страна бедная, пленных кормить нечем…» — не без сарказма отметил Руслан С.

«Зеля дает… Или нужна очередная «сенсация» для президента, чтоб поднять рейтинг?» — не понимает Александр М.

«Провокаторы!» — отреагировала Mila P.

«Сегодня рыбалка на Азовском море на резиновых лодках некомфортная, ветрено и бычок не ловится», — смеется Игорь К.

Главнокомандующий President.gov.ua

«Чего можно ожидать от го*нокомандующего…» — пишет Ludmila O.

«Ну, разве что на карте переместят кораблики. Это как администрация Крыма. Она вроде есть, да только никакого отношения к самому Крыму не имеет…» — написал Valeriy S.

«Не, ну пусть попробуют. Специально их не трогать. Пропустить их через коридор. Шикарный ролик получится. Наглядный пример продажной «незалежности». Ну чисто чтобы поржать», — иронизирует Александр Г.

«Ну, хватит смешить тапки, — сегодня отдых», — добавила Лилия К.

«Значит, попрутся…» — задумался Егор Г.

«Нарываются по отмашке «большого» папы», — отметил Алексей Г.

«Последствия будут: Азовское море станет внутренним морем России!» — подытожил Andre Bo.

Читайте также: Сеть: «Так ведь корыта допотопные!» — США усилят ВМС Украины двумя катерами