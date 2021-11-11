Улан-Удэ, , 12:27 — REGNUM В Бурятии численность молодых людей по закону «О молодёжной политике в РФ» от 30 декабря 2020 года выросло со 186,1 тыс. до 288,5 тыс. человек. Согласно этому документу, возраст молодёжи был повышен с 30 до 35 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Молодые семьи Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, молодыми считается каждый третий житель республики. При этом вопреки строчке в известной песне, молодых мужчин больше, чем девушек — 150,9 тыс. или 52,3% против 137,6 тыс. или 47,7 тыс. человек.

«Если в целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин, то в возрасте 14−35 лет на 1000 мужчин приходится 912 женщин», — добавили в службе статистики.

Почти две трети молодёжи Бурятии проживает в городах и посёлках городского типа. Имеют официальную работу 39,1% или 149,5 тыс. человек, из которых 56,9% составляют мужчины, 43,1% — женщины.