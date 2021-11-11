Каракас, , 12:25 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия сегодня подтвердил абсолютную поддержку народа и властей Никарагуа со стороны венесуэльского правительства, осудив политику агрессии США против этой страны. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Венесуэла (сс) OpenClipart-Vectors

«Мы решительно осуждаем агрессию Соединенных Штатов против братского народа Никарагуа, который убедительно продемонстрировал демократию в ходе недавнего избирательного процесса», — написал Пласенсия.

Он также напомнил президенту США Джо Байдену что «доктрина Монро — это непогребенный труп», а Латинская Америка — «для всех наших свободных и суверенных народов».