Москва, 11 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» подала 11 ноября заявки на максимальный объем транзита газа через территорию Украины по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки второй день подряд. Об этом следует из данных на сайте «Оператор ГТС Украины».

Павел Редин ИА Красная Весна «Газпром»

Отмечается, что транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 млн кубометров через газораспределительную станцию «Суджа» и ещё 32,2 млн кубометров — через станцию «Сохрановка».

Заявленные мощности составляют около 109,3 млн кубометров газа в сутки, что близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн в сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром нарастил транзит газа в Евросоюз через Украину до 88 млн кубометров.

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