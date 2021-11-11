Ереван, 11 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении от оппозиционных партий и их сторонники 11 ноября вышли на акцию протеста в Ереване возле здания правительства республики. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

По данным журналистов, участники акции выступают против установки Азербайджаном таможенного пункта на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении. Протестующие обвиняют армянское правительство в «предательстве» и «сдаче территории».

«Для своей безопасности они сюда привели сотни полицейских. Если бы на трассе Сюника стояло столько полицейских, никто бы и не осмелился построить вражеский таможенный пункт», — заявил депутат парламента от блока «Армения» Гегам Манукян.

Протестующие считают, что власти Армении дали согласие Азербайджану на установку таможенного поста.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. 10 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что на этом участке трассы Баку и Ереван установят таможенные пункты.