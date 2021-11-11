Саратов, , 12:23 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 27 пациентов. Таким образом, с начала пандемии скончались 4142 жителя региона, сообщает 11 ноября облминздрав.

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За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 15 женщин в возрасте от 41 года до 95 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии зарегистрировано 108 354 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 94 207 человек.

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