Грозный, 11 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Директора одной из школ в Чечне уличили в мошенничестве. Должностное лицо злоупотребила своим положением и фиктивно оформила на работу техничкой свою знакомую. При этом денежные выплаты за нее, в том числе заработную плату и даже декретные директор получала сама.

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Данный факт был выявлен в школе села Ачхой-Мартан. В отношении директора школы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Из его подробностей известно, что ситуация с фиктивным трудоустройством произошла в начале 2020 года. Всего было присвоено почти 100 тыс. рублей из бюджета.

«В период с января по апрель 2020 года подозреваемая вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении своих служебных обязанностей техничкой, которая фактически в школе не работала. Начисленную женщине заработную плату подозреваемая получала сама. Подозреваемая также подготовила от ее имени заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам, на основании которого были начислены денежные средства, которые получила подозреваемая», — говорится в сообщении пресс-службы СКР по региону.

В настоящее время по делу ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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