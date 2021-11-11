Москва, 11 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму будет бороться за права российских туристов из-за разорившегося греческого туроператора Mouzenidis Travel Greece, передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

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По ее словам, ведомство будет искать любую возможность для разрешения ситуации. «Судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel предстоит решить в ближайшие дни», — уточнила она.

Греческая турфирма Mouzenidis Travel Greece приостановила свою деятельность с конца июня 2021 года и отменила 17 тысяч туров туристов из России примерно на 1 млрд рублей (18 млн евро).

До 15 ноября греческий туроператор должен предоставить Ростуризму данные о новом договоре страхования. В противном случае он будет исключен из Единого федерального реестра туроператоров. В этом случае более 27 тысяч туристов рискуют не получить компенсации по страховке из-за отмененных туров.

Как сообщало ИА REGNUM, Греция будет открыта круглый год для приема туристов, заявил министр туризма Василис Кикилиас.

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