Монтевидео, 11 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Бывший посол Уругвая на Кубе Эдуардо Лорьер выразил убеждение, что планы США по дестабилизации ситуации в этой карибской стране обречены на провал. Об этом он заявил в интервью Prensa Latina.

Куба США

Лорье отметил, что в дополнение к старой тактике, «всегда используемой американским империализмом для нападения на кубинскую революцию», США используют новую тактику гибридной войны для достижения своих целей, подобную той, которая использовалась в так называемых «цветных революциях».

Специалист подчеркнул, что для него «это та же собака, но с другим ошейником», с помощью которого они пытаются нанести удар по народу, пострадавшему от пандемии и испытывающему сложности из-за закрытия одного из основных источников дохода — туризма.

Экс-посол осудил тот факт, что для достижения своих дестабилизирующих целей американцы используют огромные ресурсы для финансирования кубинской контрреволюции, сосредоточенные в Майами, но распределенные по всей Латинской Америке и европейским странам.

В этой связи Лорьер также осудил вмешательство правительств в суверенитет Кубы, которое нарушает все общепризнанные дипломатические правила и «должно быть осуждено, как мы это сделали в отношении нашего [уругвайского] правительства, которое, к сожалению, поддается такой дестабилизирующей игре».

«Куба исторически является первой свободной территорией в Америке, народ которой под руководством Фиделя Кастро героически осмелился освободиться из лап империализма США, чтобы свободно строить свое собственное будущее», — сказал Лорье.